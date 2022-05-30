В УПЦ помогают беженцам, украинским воинами, больным и нуждающимся

Храмы, монастыри и волонтеры во всех епархиях Украинской Православной Церкви оказывают помощь ВСУ, терробороне, медицинским учреждениям, беженцам и всем пострадавшим в результате военных действий.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, по благословению Блаженнейшего Митрополита Онуфрия силами епархий и монастырей Украинской Православной Церкви организуется всесторонняя помощь всем, кто пострадал в результате боевых действий на территории Украины.

Благотворительный фонд «Фавор» приобрел металлопластиковые окна для отделений реанимации и операционного блока Черниговской центральной районной больницы, инфраструктура которой была повреждена в результате ракетно-бомбовых ударов, минометных и танковых обстрелов.

Генеральный директор Черниговской центральной районной больницы Дмитрий Руденко поблагодарил Фонд за эту помощь и выразил надежду на дальнейшее сотрудничество.

По благословению митрополита Полтавского и Миргородского Филиппа настоятель Успенского храма села Старые Санжары протоиерей Василий Антонь передал гуманитарную помощь в виде продуктов питания для беженцев и вынужденных переселенцев.

Клирик Полтавского Кресто-Воздвиженского женского монастыря священник Георгий Шепида освятил автомобиль внедорожник, который передадут на нужды Вооруженный Сил Украины.

Волонтеры и священники епархии передают гуманитарную помощь нуждающимся, общаются с беженцами и членами их семей, а также раздают им текст молитвы о мире в Украине с просьбой ежедневно молиться о прекращении боевых действий и возвращении мирной жизни.

По благословению архиепископа Александрийского и Светловодского Боголепа священник Александр Чутора и местные православные волонтеры передали беженцам в виде пищевых продуктов. Также епархиальный БФ «Доброе Сердце 2022» оказал помощь ВСУ.

В Нежинской епархии настоятель Михайловского храма села Комаровка протоиерей Максим Ярошенко передал гуманитарную помощь от епархии нуждающимся многодетным семьям и семьям, воспитывающим детей с инвалидностью, в селах Красносельское и Комаровка Нежинского района.

Также священник Александр Гладыш передал гуманитарную помощь местной бригаде военнослужащих Вооруженных Сил Украины. Защитники Украины получили продукты питания, средства личной гигиены и другие вещи общего пользования.

Во Владимир-Волынской епархии настоятель Николаевского храма поселка Турийский протоиерей Павел Андриюк вместе со своими прихожанами собрал 114 тысяч гривен и приобрел тепловизор для воинов ВСУ.

В Кременчугской епархии община храма во имя мученика Иоанна Воина в очередной раз собрала продуктовую помощь и отправила ее людям, находящимся в зоне боевых действий. При участии епархиального куратора по сортировке и логистике помощи беженцам и воинам протоиерея Константина Маслова волонтеры направили на передовую очередную помощь в виде необходимых медикаментов.

Благодаря работе волонтерского штаба Белоцерковской епархии регулярно происходит выдача всего необходимого беженцам и вынужденным переселенцам. Уже около 200 семей переселенцев получили продукты питания, средства гигиены, лекарственные средства, одеяла, подушки, одежда, обувь.

В Кировоградской епархии благодаря активной поддержке прихожан Благовещенского храма города Кропивницкий семьи беженцев снабжаются продуктовыми наборами, горячими обедами, посудой, постельным бельем. Кроме того, для переселенцев была закуплена посуда, холодильник, стиральная машинка, мультиварка и другие необходимые вещи.

Ежедневно на территории собора Рождества Христова в Ивано-Франковске епархиальный отдел благотворительности и социального служения организовывает благотворительные обеды для нуждающихся.

В Могилев-Подольской епархии протоиерей Василий Балан вместе со священниками благочиния посетили в селе Раздолевка раненого воина Александра. Священники передали раненому нужную для реабилитации тележку, икону свт. Луки Крымского, а также продукты питания и пособие.