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Митрополит УПЦ рассказал о критерии, определяющем настоящего христианина

08.06.2022 / 12:40
Митрополит УПЦ рассказал о критерии, определяющем настоящего христианина
Источник: Центр информации УПЦ
Невозможно изменить сразу весь мир, начинать необходимо с самого себя

Жизнь по заповедям, следование за Христом - критерий, который всегда отличал христиан от всего остального мира.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом митрополит Лука (Коваленко) написал в своем Телеграм-канале.

«Сегодня слуги дьявола носят на своей шее крестики, но при этом не гнушаются тем, чтобы убивать и грабить ни в чем не повинных людей. Есть такие, которые наряжают на себя священнические одежды, носят большие красивые кресты, молятся, а потом идут и избивают ногами других христиан. Но этому не стоит удивляться. Если антихрист будет стараться походить на Христа, воплощая на земле планы дьявола, то такими лицемерами являются и те, кто ему служат. Объединяет всех этих людей то, что они бесконечно любят только самих себя и ненавидят тех, кто с ними эту любовь не разделяет», - отметил митрополит Лука.

Владыка подчеркнул, что невозможно изменить сразу весь мир, начинать необходимо с самого себя.

«Мы не можем изменить мир, который живет во зле. Мы можем изменить только себя, отказавшись в этом зле участвовать. Если миру не удается увлечь нас в делание зла напрямую, то он пытается навязать его косвенно. Через осуждение, возмущение, негодование мы так или иначе пускаем это зло в свою душу», - написал архиерей.

Он призвал не осуждать лицемерие и подлость, оставив их на суд Божий, а стремиться сохранить добро, смирение и любовь к ближним.

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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