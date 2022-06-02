В епархиях УПЦ отпели погибших защитников Украины

Священники епархий Украинской Православной Церкви простились с защитниками Украины.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, 23 мая в селе Волица Вторая Хмельницкой области священники Хмельницкой епархии проводии в последний путь воина Ярослава Комарова, отдавшего свою жизнь за мир в Украине. Об этом сообщает пресс-служба епархии на своей странице в Facebook.

На Ровенщине 29 мая отпели Защитника Украины Аркадия Рыбака. Как сообщает епархиальная пресс-служба, чин прощания возглавил секретарь епархии протоиерей Александр Егоров в Екатериновской церкви г. Здолбунова. У погибшего Героя осталась жена и трое детей.

На Днепропетровщине 30 мая в поселке Чаплино простились с двумя жителями поселка, защищавшими Украину. Чин отпевания воинов Дмитрия Юнаша и Романа Жадька совершил настоятель местного храма протоиерей Евгений Сурело.

В этот же день в Житомирской епархии протоиерей Дмитрий Новицкий совершил отпевание воина Александра Максимяка.

В Волынской епархии 30 мая провожали в последний путь воина Валентина Костюка. Чин отпевания усопшего возглавил настоятель Стефановского храма села Пожарки протоиерей Виталий Винничук.

В Тульчинской епархии простились с погибшим воином Александром Жуковым.

31 мая в кафедральном соборе в честь Рождества Божьей Матери города Мукачево состоялся чин похорон павшего Героя воина Ивана Решетаря . По благословению митрополита Мукачевского и Ужгородского Феодора чин отпевания возглавил секретарь епархиального управления протоиерей Виктор Мисо.

На Буковине с 28 по 31 мая 2022 года в последний путь проводили шестерых воинов. В селе Ломачинцы простились с Андреем Бондарюком, в селе Багна – с воином Юрием Нестерюком. Воина Петра Шкуту похоронили в селе Васильевка. В селе Ивановцы совершили отпевание Олега Холявчука, в селе Репужинцы простились с воином Александром Фештригой, а в селе Кулишевка – с воином Виктором Василикой.

В Полесско-Сарненской епархии проводили в последний путь погибшую защитницу, военного медика, фельдшера эвакуационного отделения медицинской роты Марию Власюк.

«Мария Власюк родилась в селе Быстричи. Окончив медицинский колледж, работала в городской больнице Ровно рентген-лаборантом на компьютерной томографии. В 2015 году ушла на военную службу. Погибла возле населенного пункта Белогоровка Луганской области», – поделились в епархии.

1 июня 2022 года в Александро-Невском соборе Каменец-Подольского состоялось отпевание воина Максима Квапиша. За упокой души новопреставленного молились присутствующие там митрополит Лонгин (Жар), настоятель Вознесенского Банченского монастыря, епископ Силуан (Черней), гости в священном и монашеском сане, верующие города, родные и близкие.

После заупокойной молитвы протоиерей Тарасий обратился к родителям и семье погибшего воина Максима со словами сострадания. Священник отметил, что Максим – первый прихожанин собора, погибший на войне и выпускник приходской воскресной школы.