Войти | Зарегистрироваться
18:44

четверг,
02 июня
Онлайн
Казахстан охвачен протестами. Что происходит в городах страны: подробности
Мир
Казахстан охвачен протестами. Что происходит в городах страны: подробности
Радуцкий предлагает ввести налог на сладкие газированные напитки
Страна
Радуцкий предлагает ввести налог на сладкие газированные напитки
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

Предстоятель УПЦ возглавил престольный праздник столичного Вознесенского храма

02.06.2022 / 17:37
Предстоятель УПЦ возглавил престольный праздник столичного Вознесенского храма
Источник: Центр информации УПЦ
Церковь Вознесения Господня на Демеевке освящена в 1883 году, а основана в 1882 – 140 лет назад

Сегодня, в день Вознесения Господня, Предстоятель Украинской Православной Церкви Митрополит Онуфрий совершил Божественную литургию в столичном Свято-Вознесенском храме на Демеевке.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, Церковь Вознесения Господня на Демеевке освящена в 1883 году, а основана в 1882 – 140 лет назад. 

Это один из немногих храмов столицы, которые не закрывались даже во времена гонений на Церковь при советской власти. Здесь в 1907 году венчалась с Климентом Квиткой Леся Украинка. Прихожанкой Свято-Вознесенской церкви была Алипия Голосеевская.

После чтения Святого Евангелия Блаженнейший обратился к пастве со словом проповеди.

За Литургией вознесли прошение о мире на украинской земле, об избавлении от врага, чтобы Господь призрел на наш народ и сохранил тех, кто в отчаянии и потерял дом, чтобы Господь благословил людей доброй воли, которые помогают нуждающимся. Блаженнейший Митрополит Онуфрий попросил у Бога милости украинскому народу, чтобы Господь вразумил власти, укрепил мужеством воинов, освободил пленных, исцелил больных и приютил тех, кто лишен дома.

Блаженнейший Митрополит Онуфрий совершил диаконскую хиротонию.

В конце богослужения совершили чин славления перед иконой Вознесения Господня.

Предстоятель УПЦ отметил церковными наградами волонтеров благотворительной организации «Парасолька», действующей при храме, и подарил икону Божией Матери. Члены «Парасольки» активно помогают пострадавшим от войны, доставляют гуманитарную помощь, кормят нуждающихся.

Источник: Inpress.ua
УПЦ
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
2 июня
1 июня
31 мая
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.