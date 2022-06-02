В Днепре УПЦ передали продуктовые наборы для переселенцев

Православные волонтеры передали 300 продуктовых наборов для гуманитарного центра в Днепре.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Социального отдела, переселенцы в Днепре регулярно получают помощь в Гуманитарном центре благотворительного фонда «Остров Надежды», который работает при Иверском храме во главе с настоятелем протоиереем Николаем Несправой.

Синодальный отдел УПЦ по социально-гуманитарным вопросам и Фонд Блаженнейшего Митрополита Онуфрия «Мир Вам» помогли приобрести продукты на 50 тыс. грн, а волонтеры «Острова Надежды» сформировали из них 300 продовольственных пакетов, которые раздали беженцам.

«Именно такое проявление христианской любви к своим братьям и сестрам во Христе, дарит силы, надежду и веру в светлое будущее нашей страны и нашей веры», - поделились волонтеры.

Как сообщалось ранее, в столице подать заявку на получение продуктового набора можно, связавшись с сотрудниками Синодального отдела УПЦ по социально-гуманитарным вопросам.

Для этого необходимо зарегистрироваться и предоставить необходимые документы сотрудникам Синодального отдела УПЦ: Киев, ул. Лаврская, 15, корп. 70-я, 12 кабинет, тел +38 (044) 255-12-63, +38 (050) 342-27-39.