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На Волыни организовали православный лагерь УПЦ для детей с инвалидностью

02.06.2022 / 14:44
На Волыни организовали православный лагерь УПЦ для детей с инвалидностью
Источник: Центр информации УПЦ
Для детей были подготовлены мастер-классы, спортивные занятия, также их привлекали к богослужениям

В Волынской области для детей с инвалидностью и их родителей провели православный лагерь.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на foma.in.ua, лагерь в селе Староселье открыл двери для детей и родителей из двух волынских общественных организаций – «Ангелочки» и «Источник жизни».

На территории Свято-Троицкого женского монастыря семьи, объединившиеся в общественные могли отдохнуть, отвлечься от нынешних событий.

Для детей были подготовлены мастер-классы, спортивные занятия, также их привлекали к богослужениям.

Дети с расстройством аутистического спектра (РАС), чьи семьи объединились в общественную организацию «Ангелочки», приехали на отдых седьмой год подряд. Начиная с 2015 года, с исключением на период карантина, епархиальный православный лагерь дает им возможность семейного отдыха и адаптации к церковной жизни.

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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