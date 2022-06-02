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Управделами УПЦ рассказал о духовном смысле Вознесения Господнего

02.06.2022 / 14:35
Управделами УПЦ рассказал о духовном смысле Вознесения Господнего
Источник: Центр информации УПЦ
Вознесение – не разлука со Христом, а начало пути к спасению, «врата, соединяющие небесное и земное, временное и вечное»

Вознесение Господне напоминает о небесном предназначении человека.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на сайт «Православная жизнь», об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич).

«Вознесение Господне отрывает нас от земли, возносит к Небу. Духовными очами мы осязаем инобытие, вплетаем жизнь земную в жизнь вечную. Следуя за Христом, отрываемся постепенно от земного притяжения», - отметил митрополит Антоний.

Владыка обратил внимание, что Вознесение – не разлука со Христом, а начало пути к спасению, «врата, соединяющие небесное и земное, временное и вечное».

Управделами УПЦ напомнил евангельскую притчу о неправедном судье и подчеркнул, что Господь никогда не оставляет любящих Его.

«Ощущению богооставленности нет места в сердце верующего человека, что бы ни происходило в его жизни…Господь никогда не оставляет избранных своих. Если судья, будучи неправедным, защитил бедную вдову, то «Бог ли не защитит избранных Своих, вопиющих к Нему день и ночь, хотя и медлит защищать их? Сказываю вам, что подаст им защиту вскоре» (Лк. 18: 7-8)», - объяснил владыка.

Он подчеркнул, что Господь порой медлит давать просимое, испытывая силу убеждений и крепость веры.

«Наше дело - следовать заповеди Христа «всегда молиться и не унывать». Если мы, защищая Истину, видим несправедливость или сталкиваемся с предательством, необходимо усилить молитвы и просьбы, подобно несчастной вдове, а не сдаваться и отступать, опуская руки», - подытожил митрополит Антоний.

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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