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В УПЦ опубликовали чин благословения беременной женщины и молитвы утешения при утраченной беременности

02.06.2022 / 12:22
В УПЦ опубликовали чин благословения беременной женщины и молитвы утешения при утраченной беременности
Источник: Центр информации УПЦ
Тексты, утвержденные на заседании Священного Синода УПЦ 12 мая, опубликовала Синодальная Литургическая комиссия Украинской Православной Церкви

Опубликованы особые молитвы для беременных и для потерявших ребенка.

Как сообщает Центр информации УПЦ, для церковного использования утверждены чин благословения беременной женщины, а также молитвы утешения для женщин в случае утраченной беременности.

Тексты, утвержденные на заседании Священного Синода УПЦ 12 мая, опубликовала Синодальная Литургическая комиссия Украинской Православной Церкви.

Отмечается, что чин благословения беременной женщины возносится священником в храме, а молитвы утешения для женщин в случае утраченной беременности совершаются женщиной-матерью по благословению священника в домашних условиях (келейно).

Утешительные молитвы для женщин читаются в случае невольной потери ребёнка: выкидыша, замирания беременности, рождения мертвого младенца.

 

 

 

 

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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