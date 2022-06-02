Епископ УПЦ объяснил, как смирение помогает обрести Царство Небесное

Смирение, которое проявляется в исполнении заповедей Господних, помогает человеку обрести путь к Богу.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом епископ Виктор (Коцаба) написал в своем Телеграм.

«Христос показал, что смирение – это единственный путь к настоящей славе. Более того, не просто смирение, а смирение со страданием и болью. Вся Его жизнь – это шествие на Голгофу. Однако, Голгофой она не заканчивается. Если было бы так, то Иисус из Назарета остался бы в памяти людей и в мировой истории всего лишь одним из многих учителей нравственности, наравне с Буддой, Платоном или еще кем-то. Остался бы в том случае, если бы Его Тело осталось в гробу… Но, Он Воскрес. А значит, полностью победил смерть, разрушил ад, лишил силы сатану», - отметил епископ Виктор.

Владыка напомнил, что в Вознесении Господь возносится на небо человеческой плотью, и возносит нашу человеческую природу туда, где есть Сам.

«Он приготовил нам место, и зовет нас к Себе. Это призвание, с одной стороны, свидетельствует о высочайшей любви Бога к человеку, но, с другой стороны, говорит и о высокой степени нашей ответственности. Чем и как мы ответим на этот призыв? Христос сказал: «Куда Я иду, вы знаете, и путь знаете». Путь – это то самое смирение, которое, по слову преподобного Исаака Сирина, достигается выполнением заповедей. Поэтому, праздник Вознесения должен стать для нас призывом к реализации всего того, о чем говорит Господь, чтобы через любовь к Нему и ближнему мы достигли Небесных обителей нашего Отца», - подытожил епископ Виктор.