На Киевщине верующие УПЦ отстояли храм от попытки захвата

В Фастове 2 июня церковной общине Покровского храма Украинской Православной Церкви удалось отстоять храм от попытки захвата активистами ПЦУ.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, нападающие избили настоятеля и срезали замки храма.

Секретарь Макаровского викариатства Киевской епархии архимандрит Филарет (Егоров) рассказал, что в воскресенье группа людей и священники ПЦУ, зайдя на территорию храма, провели свое так называемое собрание, на котором люди, не являющиеся прихожанами храма, проголосовали за переход якобы религиозной общины в ПЦУ.

«На 2 июня они объявили о первом богослужении на территории церкви. Приблизительно в начале 8 часов утра священнослужители Макаровского викариатства Киевской епархии УПЦ начали совершать недалеко от храма молебен. В то же время вход в церковь заблокировали представители ПЦУ, которые стоило приблизиться к храму верующим УПЦ, начали выкрикивать образы и брань. Началась толкотня, православных верующих начали отталкивать. Несмотря на то, что полицейские пытались снизить градус противостояния, удар в грудь ногой, от которого он упал на землю, был нанесен настоятелю отцу Анатолию», - поделился архимандрит Филарет.

Настоятеля протоиерея Анатолия Кириченко-Кириакидиса верующие отнесли в приходский дом и вызвали скорую.

«После того, как батюшке оказали первую помощь, верующие продолжили совершать акафисты — к Божией Матери, Архистратигу Михаилу и Николаю Чудотворцу. В это время активисты ПЦУ, используя болгарку, начали срезать замок с двери в притворную часть храма. Также они пытались выломать церковную дверь, ведущую к алтарю со стороны пономарки. Однако им не удалось сломать крепкие дубовые, почти 300-летние двери со старинным замком. Поэтому они начали свою службу в притворе храма», – отметил секретарь Макаровского викариатства.

Священнослужители УПЦ вызвали Нацполицию. Если правоохранители сначала предпочитали не вмешиваться в процесс захвата сторонниками ПЦУ храма, то впоследствии на территорию церкви прибыл дополнительный наряд полиции, которым удалось разобраться в ситуации.

«Правоохранители, пообщавшись с церковнослужителями УПЦ, выяснили, что у общины есть все юридические основания, чтобы молиться в Покровском храме, что происходит по сути препятствование совершению богослужений, а собрание, которое состоялось здесь, не является собранием религиозной общины. Они позволили прихожанам Украинской Православной Церкви зайти внутрь церкви и совершить там богослужение. Священнослужители совершили благодарственный молебен Господу Богу за то, что имеют возможность в такой большой праздник, когда было посягательство на их храм, молиться в храме, а также выразили благодарность тем работникам Нацполиции, которые, разобравшись в ситуации, подтвердили законное конституционное право религиозной общины молиться в храме, прихожанами которого они являются», – поделился отец Филарет.