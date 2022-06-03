Блогер: Экс-регионал и "король тендеров" Яценко решил войти в Зе-власть

Причем, в свете нынешних трагических событий, с опасным оттенком предательства. Абсолютное большинство коллаборантов и предателей, которые идут на сотрудничество с оккупантами на захваченных территориях – бывшие «регионалы» и представители ОПЗЖ.

Как пишет Юлия Литвиненко в группе "Уманська Громада Патріотів", есть в биографии амбициозного Антоши (говорят, так ласково называла Яценко Ю.Тимошенко) темные политические пятна. Впервые он попал в парламент именно от «Батькивщины» в 2007 году, но в 2011-м, почувствовав, что себя можно продать гораздо выгоднее, Антоша предательски переметнулся в состав фракции «Партии регионов». Успел Яценко в 2015 году позаигрывать с еще одной пророссийской партией – «Відродження», когда баллотировался от нее в Черкасский облсовет. Словом, никаких гарантий по поводу того, что Яценко не последует примеру чиновников, предавших Украину на оккупированных территориях, нет…

Жители Умани, которую Яценко считает едва ли не своей собственностью, констатируют рост политических амбиций народного депутата. Яценко называют «королем тендеров», намекая на его деятельность во главе «Тендерной палаты Украины». Деятельность столь выдающуюся, что из-за созданных коррупционных схем при оценке недвижимости Украина теряла миллиарды. Местные также уверены, что богатство Яценко – следствие незаконной деятельности, связей с криминальными и околокриминальными кругами.

Казалось бы, что сейчас времена, когда страна огромной ценой и кровью очищается от подобных элементов – с энциклопедической биографией коррупционера, скандалиста, «регионала» (читай – гарантированного предателя Украины). Но нет, Яценко планирует наращивать свои возможности путем продвижения во власть. Как утверждает блогер Юлия Литвиненко, для этого он использует достижения программы «Велике будівництво» и военное время, когда есть возможность пиариться в качестве волонтера и благодетеля. В последние несколько лет в Черкасской области отремонтированы многие километры дорог, построены социальные, медицинские, культурные объекты – разумеется, на деньги, выделенные государством. Но Яценко считает все это личными достижениями, при любом удобном случае уверяя, что он «добился выделения финансирования». Всю эту пиар-кампанию Яценко щедро финансирует (самое время пиариться, когда в стране идет кровопролитная война…): о его «достижениях» активно вещают десятки ботов в соцсетях. Упитанным ликом благодетеля пестрят новостные видеосюжеты и передовицы местных газет. Яценко трудится в поте лица: едва успевает рассказывать в репортажах, что именно он ремонтирует дороги, детские сады и школы, дарит жителям городов и сел подарки.

Вся эта бурная деятельность подтверждает опасения жителей Черкасчины: «Антоша» рвется в солидные кабинеты и жаждет большей власти. Как минимум – в области, как максимум – в правительстве, где можно с широким размахом реализовать «таланты».

Украина слишком дорогой ценой платит за независимость и свободу. Свободу, в том числе, от подобных Яценко элементов, которые должны остаться в прошлом. Остаться лишь в качестве позорной страницы истории.