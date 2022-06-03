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Предстоятель УПЦ объяснил, что поможет ощутить помощь Бога

03.06.2022 / 12:11
Предстоятель УПЦ объяснил, что поможет ощутить помощь Бога
Источник: Центр информации УПЦ
Человеческая природа во Христе сподобилась благодатному обожению

Ставя Господа на первое место в жизни, соблюдая Его заповеди, человек открывает свое сердце для Божьей помощи.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на news.church.ua, об этом Митрополит Онуфрий сказал в проповеди.

«Если мы сталкиваемся с какими-то проблемами, трудностями в жизни, то нужно прежде всего спросить Бога: «Господи, что нам делать, как поступить? Господь научит нас, поможет нам, и мы будем идти по тому пути, который ведет человека к тому Царству, ради которого Господь сотворил человека и которое он потерял в Раю. Но Господь вернул людям это Царство через свое Воплощение, Страдание и Воскресение», – подчеркнул Предстоятель.

Митрополит Онуфрий напомнил, что человеческая природа во Христе сподобилась благодатному обожению.

«Господь стал Человеком по существу и сделал человека Богом по благодати», – отметил Предстоятель.

Он обратил внимание, что именно в Церкви Господь присутствует как Богочеловек, а через Причастие каждый человек становится способным вмещать дар вечной жизни и спасения.

«Мы должны благодарить своего Творца и Спасителя. И стараться жить так, чтобы не оскорблять Божественную любовь своими грехами и преступлениями. Нужно пытаться жить в любви, учиться прощать друг другу, помогать друг другу, терпеть друг друга – это те дела и поступки, благодаря которым мы становимся способными неосужденно восседать одесную Небесного Бога и Отца», - подытожил Митрополит Онуфрий.

 

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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