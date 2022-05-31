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На Кировоградщине УПЦ передала амуницию для ВСУ и гумпомощь переселенцам

31.05.2022 / 12:00
На Кировоградщине УПЦ передала амуницию для ВСУ и гумпомощь переселенцам
Источник: Центр информации УПЦ
Благовещенский храм УПЦ также передал гумпомощь семьям вынужденных переселенцев

В Кропивницком прихожане Благовещенского храма Украинской Православной Церкви сшили и передали в воинскую часть города для ВСУ амуницию.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Кировоградской епархии, помимо амуниции в ВСУ было передано 22 плитоноски со святынями.

Благовещенский храм УПЦ также передал гумпомощь семьям вынужденных переселенцев. Прихожане подготовили продуктовые наборы и купили переселенцам посуду, 20 наборов постельного белья, холодильник, стиральную машинку и мультиварку. Для нуждающихся ежедневно готовят при храме благотворительные обеды.

«Благодаря нашим паломникам Благовещенский храм с начала марта оказывает существенную помощь семьям вынужденных переселенцев, проживающих в нашем городе», – отметили в епархии.

Как сообщалось ранее, Социальный отдел Украинской Православной Церкви при поддержке Фонда Блаженнейшего Митрополита Онуфрия передал гуманитарную помощь для детей в Херсон.

Источник: Inpress.ua
гуманитарная помощь, ВСУ, УПЦ, Кропивницкий
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