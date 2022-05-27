Митрополит Онуфрий: УПЦ, как и все украинское государство, выстоит и победит

Украинская Православная Церковь будет защищать свои права и совершать спасительную миссию во благо украинского народа.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом Предстоятель Украинской Православной Церкви Митрополит Онуфрий сказал во вступительном слове на открытии собрания епископов, священников, монахов и мирян Украинской Православной Церкви.

«Исторический путь Церкви – это крестный путь Христа Спасителя. И в прошлые времена священнослужителей и верующих пытались искусственно сделать врагами государства, а Церкви приписывали разную неприсущую ей деятельность. Однако люди, боровшиеся с Церковью, давно ушли в небытие, а Церковь Христова выстояла и продолжает совершать свою спасительную миссию, потому что Церковь – это Тело Христово. Мы верим, что и в современных условиях Украинская Православная Церковь, как и все наше Украинское Государство, выстоит и победит», – сказал Митрополит Онуфрий.

Предстоятель подчеркнул, что тысячи приходов и все другие религиозные организации Украинской Православной Церкви созданы и действуют в соответствии с законодательством Украины, а Церковь с первых дней войны оказывает всестороннюю помощь украинским военным, беженцам, медикам и всем нуждающимся.

«Несмотря на такое посильное и реальное участие Церкви в деле преодоления войны, в обществе искусственно усилилась религиозная вражда по отношению к Украинской Православной Церкви. Представители других конфессий, отдельные депутаты и госслужащие, злоупотребляя властью и служебным положением, предъявляют против нашей Церкви незаконные и голословные обвинения. Всем известно, что эти обвинения не соответствуют действительности. Однако такие пристрастные заявления — построенные на эмоциях, а не аргументации — служат основаниями для политических лозунгов по поводу запрета деятельности Украинской Православной Церкви», - подчеркнул Митрополит Онуфрий.

Он отметил, что УПЦ будет защищать свои права законными способами.

«По поводу противоправного вмешательства в деятельность нашей Церкви и совершения действий, направленных на разжигание религиозной вражды и ненависти, оскорбления чувств граждан в связи с их религиозными убеждениями, уже направлены соответствующие письма Генеральному прокурору Украины и Уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека. Во многих епархиях возбуждены уголовные и административные дела против лиц, совершивших правонарушения», - подытожил Предстоятель.

Как сообщалось ранее, в Свято-Пантелеимоновском женском монастыре (Феофания) сегодня состоялось собрание епископов, духовенства, монашества и мирян Украинской Православной Церкви. Делегаты от епархий Украинской Православной Церкви обсудили возникшие в результате войны проблемы церковной жизни.

По результатам работы собрания сегодня состоится экстренное заседание Священного Синода УПЦ.