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В УПЦ состоялся Архиерейский Собор: изменения в Уставе, самостоятельность архиереев, осуждение войны

27.05.2022 / 21:48
В УПЦ состоялся Архиерейский Собор: изменения в Уставе, самостоятельность архиереев, осуждение войны
Источник: Центр информации УПЦ
Собор принял дополнения и изменения в Уставе об управлении Украинской Православной Церкви, что свидетельствует о полной самостоятельности и независимости Украинской Православной Церкви

В Украинской Православной Церкви состоялся Архиерейский Собор, на котором было принято решение об изменениях в Устав Церкви.

Как сообщает Центр информации УПЦ, Собор принял дополнения и изменения в Уставе об управлении Украинской Православной Церкви, что свидетельствует о полной самостоятельности и независимости Украинской Православной Церкви.

В постановлении, принятом по результатам заседания Собора Украинской Православной Церкви, архиереи выразили несогласие с позицией Патриарха Кирилла по поводу войны в Украине, осудили войну в Украине как нарушение Божьей заповеди «Не убивай!» и выразили соболезнования пострадавшим и погибшим.

В постановлении отмечается, что во время Собора рассматривался вопрос восстановления мироварения в Украинской Православной Церкви, и право епархиальных архиереев во время военного положения «самостоятельно принимать решения по тем или иным вопросам епархиальной жизни, которые принадлежат к компетенции Священного Синода или Предстоятеля Украинской Православии с дальнейшим, при восстановлении возможности, информированием священноначалия».

В Украинской Православной Церкви обратили внимание на важность пастырской поддержки уехавших за границу украинцев и создание церковных общин УПЦ в диаспоре.

«Собор выражает глубокое убеждение, что Украинская Православная Церковь не может оставлять своих верных без духовного попечения, должна находиться рядом с ними в их испытаниях и организовывать церковные общины в диаспоре. Необходимо и дальше развивать миссию за границей среди православных украинцев для сохранения ими своей веры, культуры, языка и православной идентичности», - подчеркнули в документе.

Как сообщалось ранее, 27 мая в Свято-Пантелеймоновском женском монастыре (Феофания) состоялся Собор Украинской Православной Церкви. Решение о созыве Собора было принято Архиерейским собором УПЦ, состоявшимся после внеочередного заседания Священного Синода УПЦ.

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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