Собор УПЦ назвал условия диалога с ПЦУ

На Соборе УПЦ 27 мая иерархи определили условия, при которых возможен диалог с ПЦУ.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, согласно заявлениям Собора, Украинская Православная Церковь не теряет надежды на возобновление диалога с ПЦУ.

«Осознавая особую ответственность перед Богом, Собор выражает глубокое сожаление в связи с отсутствием единства в украинском Православии. Существование раскола Собор воспринимает как глубокую болезненную рану в церковном теле. Особенно досадно, что последние действия Константинопольского Патриарха в Украине, следствием которых стало образование «Православной Церкви Украины», лишь углубили недоразумения и привели к физическому противостоянию. Но даже в таких кризисных обстоятельствах Собор не теряет надежды на возобновление диалога», – говорится в заявлении по итогам Собора.

Согласно документу, чтобы диалог возобновился, от ПЦУ ждут следующих действий: прекратить захват храмов и принудительные переводы приходов Украинской Православной Церкви; осознать, что их канонический статус, как он зафиксирован в «Уставе Православной Церкви Украины», фактически неавтокефальным и значительно уступает свободам и возможностям в реализации церковной деятельности, которые предусмотрены Уставом об управлении Украинской Православной Церкви; решить вопрос каноничности иерархии ПЦУ, ведь для Украинской Православной Церкви, как и для большинства Поместных Православных Церквей, вполне очевидно, что для признания каноничности иерархии ПЦУ необходимо восстановление апостольской наследственности ее епископов.

Как сообщалось ранее, Собор Украинской Православной Церкви принял дополнения и изменения в Уставе об управлении Украинской Православной Церкви, что свидетельствует о полной самостоятельности и независимости Украинской Православной Церкви.