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Священники УПЦ в пяти епархиях отпели украинских воинов

28.05.2022 / 11:50
Священники УПЦ в пяти епархиях отпели украинских воинов
Источник: Центр информации УПЦ
В епархиях выразили соболезнования родным и близким погибших воинов и призывали молиться об упокоении их душ

В Черновицко-Буковинской, в Мукачевской, Волынской, Каменской и Могилев-Подольской епархиях Украинской Православной Церкви священники отпели девятерых погибших украинский военнослужащих.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Черновицко-Буковинской епархии УПЦ, в епархии священники простились с пятью воинами.

В селе Коболчин настоятель храма святителя Николая протоиерей Сергей Дудка отпел Владислава Клищука. Настоятель прихода в честь Успения Пресвятой Богородицы села Баламутовка Заставновского благочиния иерей Сергей Грозинский отпел воина Владимира Андреева.

В селе Припрутье Новоселицкого благочиния простились с воином Михаилом Матеем. Прощание с почившим возглавил настоятель храма в честь Трех Святителей иерей Александр Танас в сослужении иерея Георгия Дубца.

В селе Багна настоятель местного храма в честь преподобной Параскевы протоиерей Николай Головач в сослужении духовенства Вижицкого благочиния отпел воина Сергея Нистирюка.

Также в селе Волчинец простились с погибшим воином Сергеем Степаненко. Отпевание совершил настоятель храма в честь святого князя Владимира протоиерей Николай Зеленюк.

На Закарпатье в селе Новоселица простились с павшим на войне Эдуардом Левченко. 30-летний воин погиб 14 мая. Чин отпевания 30-летнего воина возглавил благочинный Перечинского церковного округа протоиерей Владимир Грицко.

В селе Обухов Могилев-Подольской епархии УПЦ отпели 20-летнего воина Георгия (Ярослава). Воин служил в пограничных войсках и погиб в результате ракетных обстрелов на территории Черниговской области.

Чин возглавил протоиерей Василий Балан в сосужении протоиерея Георгия Лашина и другими священниками УПЦ.

26 мая в поселке Маневичи провели в последний путь погибшего воина Андрея Дудика, сообщает на своем сайте Волынская епархия УПЦ. Чин отпевания совершили в Свято-Воскресенском храме во главе с благочинным округа протоиереем Тарасием Огородником в сослужении настоятеля протоиерея Сергея Шемчука и местного духовенства.

На Днепропетровщине в городе отпели воина Андрея Ляша. Чин в храме в честь княгини Ольги возглавил благочинный протоиерей Владимир Михайлюк в сослужении духовенства города.

Источник: Inpress.ua
отпевание, УПЦ, воины
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