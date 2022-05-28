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На Соборе УПЦ приняли решение открыть новые приходы за границей

28.05.2022 / 12:55
На Соборе УПЦ приняли решение открыть новые приходы за границей
Источник: Центр информации УПЦ
В Киевскую митрополию УПЦ обращаются верующие из разных стран с просьбой открыть украинские православные приходы

На Соборе Украинской Православной Церкви 27 мая было принято решение об организации приходов за рубежом.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, в УПЦ обращаются украинцы за рубежом с просьбами там открыть для них приходы.

«В последнее время перед нашей Церковью особенно остро встал новый пастырский вызов. За три месяца войны за границу были вынуждены уехать более шести миллионов граждан Украины. Главным образом, это украинцы из южных, восточных и центральных областей Украины. Значительная часть из них являются верными Украинской Православной Церкви», – отметили в решении Собора.

В документе отметили, что в Киевскую митрополию УПЦ обращаются верующие из разных стран с просьбой открыть украинские православные приходы.

«Очевидно, что многие наши соотечественники вернутся на Родину, но немало и останется на постоянное проживание за рубежом. В этой связи Собор выражает глубокое убеждение, что Украинская Православная Церковь не может оставлять своих верных без духовной опеки, должна находиться рядом с ними в их испытаниях и организовывать церковные общины в диаспоре. Необходимо и дальше развивать миссию за рубежом среди православных украинцев для сохранения ими своей веры, культуры, языка и православной идентичности», – говорится в постановлении.

Как сообщалось ранее, Собор УПЦ принял дополнения и изменения в Устав об управлении Украинской Православной Церкви, свидетельствующие о полной самостоятельности и независимости УПЦ.

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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