УПЦ разместила более 13 тысяч переселенцев в храмах и монастырях

Украинская Православная Церковь с первого дня войны помогает защитникам Украины, медикам, беженцам и всем нуждающимся.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом Предстоятель Украинской Православной Церкви Митрополит Онуфрий сказал во вступительном слове на открытии собрания епископов, священников, монахов и мирян Украинской Православной Церкви.

«В течении трех месяцев войны епархии нашей Церкви на постоянной основе оказывают помощь гражданам Украины. В частности, более 13 тысяч переселенцев было размещено в храмах и монастырях. Ежедневно православные волонтеры кормят почти 6 тысяч человек, а более 2 тысяч человек получают гуманитарную помощь. Пострадавшим роздано около 1,5 тысячи тонн гуманитарной помощи. Детским домам, больницам, отделам социальной защиты, гуманитарным центрам, пунктам проживания беженцев усилиями духовенства и верующих из всех епархий передано 126 тонн гуманитарной помощи», - сказал Митрополит Онуфрий.

Предстоятель напомнил, что духовенство, студенты духовных школ и миряне УПЦ регулярно сдают кровь для раненых и пострадавших.

Предстоятель УПЦ подчеркнул, что Церковь присоединилась не только к защите Родины, но и всесторонней помощи украинским военнослужащим, больницам, мирным жителям, беженцам и всем нуждающимся.

«С первого дня военного вторжения российских войск на территорию нашего суверенного и независимого Государства Украинская Православная Церкви осудила эту военную агрессию и призвала прекратить кровопролитие. Голос нашей Церкви, к сожалению, остался неуслышанным. От боевых действий особенно страдают 14 из 53 епархий нашей Церкви, разрушены более 80 храмов, убиты священнослужители, монахи и верующие нашей Церкви. Кроме усиленной молитвы за мир в Украине, в храмах и святых обителях с первых дней войны были обустроены укрытия от обстрелов и бомбежек», - отметил Митрополит Онуфрий.

Как сообщалось ранее, УПЦ передала Вооруженным Силам Украины военное снаряжение на полтора миллиона гривен.

Сегодня в столице, в Свято-Пантелеймоновском женском монастыре (Феофания) проходит собрание епископов, духовенства, монашества и мирян Украинской Православной Церкви. Делегаты от епархий Украинской Православной Церкви обсуждают возникшие в результате войны проблемы церковной жизни.