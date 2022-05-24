Верующие УПЦ сегодня отмечают день равноапостольных Кирилла и Мефодия - славянских просветителей

Сегодня верующие Украинской Православной Церкви отмечают день памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия - проповедников Слова Божьего среди славянских народов.

Главная заслуга братьев-просветителей – создание ими славянской азбуки и перевод Священного Писания, богослужебных книг и произведений святых отцов на язык, доступный для понимания многим славянским народам, сообщает Центр информации УПЦ.

Братья Кирилл и Мефодий родились в знатной и благочестивой семье в греческом городе Солуни.

Святой Мефодий был старшим из семи братьев, а святой Константин - так звали святого Кирилла до принятия монашества, — самым младшим.

Святой Мефодий был военым и правителем в одном из подчиненных Византийской империи славянских княжеств. Пробыв там около десяти лет, святой Мефодий принял монашество в одном из монастырей на горе Олимп в Малой Азии.

Святой Константин с малых лет отличался способностями и учился вместе с императором Михаилом у лучших учителей Константинополя.

По окончании обучения святой Константин принял священный сан и был назначен хранителем патриаршей библиотеки при храме святой Софии, но вскоре покинул столицу и тайно ушел в монастырь. Возвращенный в Константинополь, был определен учителем философии в высшей Константинопольской школе.

Через некоторое время, святой Константин пришел к своему брату на Олимп, проводя время в непрестанной молитве и чтении творений святых отцов.

Вскоре император вызвал обоих святых братьев из монастыря и отправил их к хазарам для евангельской проповеди.

Вскоре пришли к императору послы от моравского князя Ростислава, с просьбой прислать в Моравию учителей, которые могли бы проповедовать на родном для славян языке. Император вызвал святого Константина.

Со своим братом Мефодием он составил славянскую азбуку и перевел на славянский язык книги, без которых не могло совершаться Богослужение: Евангелие, Апостол, Псалтирь и избранные службы.

После завершения перевода братья отправились в Моравию, где были приняты с великой честью, и стали учить богослужению на славянском языке. Немецкие епископы, которые находились в Моравском царстве, из зависти к успехам святых Кирилла и Мефодия обратились в Рим.

Святые братья были призваны в Рим для решения этого вопроса. Взяв с собой мощи святого Климента, папы Римского, святые Константин и Мефодий отправились в Рим. Узнав о том, что святые братья несут с собой святые мощи, папа Адриан с клиром вышел им навстречу. Святые братья были встречены с почетом, папа Римский утвердил богослужение на славянском языке.

В Риме святой Константин заболел и вскоре принял схиму с именем Кирилл. Через 50 дней после принятия схимы, 14 февраля 869 года, равноапостольный Кирилл скончался в возрасте 42 лет.

Папа Римский приказал положить мощи святого Кирилла в церкви святого Климента, где стали совершаться чудеса. После кончины святого Кирилла папа Римский, следуя просьбе славянского князя Коцела, послал святого Мефодия в Паннонию, рукоположив его в архиепископа Моравии и Паннонии.

В Паннонии святой Мефодий вместе со своими учениками продолжал распространять богослужение, письменность и книги на славянском языке.

Святитель предсказал день своей смерти и скончался 6 апреля 885 года в возрасте около 60 лет. Святитель был погребен в соборной церкви Велеграда.