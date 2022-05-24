Войти | Зарегистрироваться
15:16

вторник,
24 мая
Онлайн
Казахстан охвачен протестами. Что происходит в городах страны: подробности
Мир
Казахстан охвачен протестами. Что происходит в городах страны: подробности
Радуцкий предлагает ввести налог на сладкие газированные напитки
Страна
Радуцкий предлагает ввести налог на сладкие газированные напитки
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

Митрополит УПЦ объяснил, что значит быть истинным христианином

24.05.2022 / 15:05
Митрополит УПЦ объяснил, что значит быть истинным христианином
Источник: Центр информации УПЦ
Они узнавали Спасителя в тех, кто в Него уверовал

Быть настоящим христианином – выражать христианские ценности не словом, а всей жизнью.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом митрополит Лука (Коваленко) написал в своем Телеграм-канале.

«Почему люди, жившие в первом веке, не видевшие Христа, не слышавшие Его проповедей, не читавшие о Нем в книгах (которых тогда еще не было), массово становились христианами? Они узнавали Спасителя в тех, кто в Него уверовал. И не потому, что они красиво о Христе говорили, а потому что в себе отражали Самого Христа, были Его иконой «словом, делом и житием». Видя красоту их жизни, язычники и сами становились христианами», - отметил митрополит Лука.

Владыка привел историю от святителя Григория Нисского о бродячем артисте, который научил танцевать обезьяну так искучно, что когда он одевал ее в человеческие одежды, закрывал лицо маской, люди принимали животное за пляшущую девочку. Но стоило зрителям бросить обезьяне под ноги орешки, как она срывала с себя маску и обнажала свою истинную природу.

«Не так ли бывает и с теми из христиан, которые внешне стараются быть благочестивыми, но стоит только сатане бросить им под ноги какие-то искушения, как всё их благочестие пропадает, и они становятся звероподобными. Настоящая сущность души проявляется не в периоды мира и благоденствия, а во время искушений и духовной брани. Так и сейчас, когда наша Церковь, как и вся страна, проходит годину лютых испытаний, обнаруживается кто из нас христианин по своей сущности, а кто лишь по названию», - подытожил владыка.

 

 

 

 

 

Источник: Inpress.ua
УПЦ
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
24 мая
23 мая
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.