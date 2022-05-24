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Захват храма УПЦ в Иванкове: замок выпилили, верующих оскорбляли

24.05.2022 / 15:58
Захват храма УПЦ в Иванкове: замок выпилили, верующих оскорбляли
Источник: Центр информации УПЦ
21 мая агрессивно настроенные люди вместе со священником ПЦУ выломали калитку, выпилили болгаркой замок и захватили храм Рождества Пресвятой Богородицы

На Киевщине в селе Иванков Вышгородского района активисты ПЦУ захватили храм и незаконно перерегистрировали общину Украинской Православной Церкви.

Как сообщает Центр информации УПЦ, 21 мая агрессивно настроенные люди вместе со священником ПЦУ выломали калитку, выпилили болгаркой замок и захватили храм Рождества Пресвятой Богородицы.

«Два дня назад регистратор абсолютно незаконно подписал документы о переходе нашей церковной общины в ПЦУ. Толпа людей кричала оскорбительные лозунги, выломали калитку, в сопровождении полиции и ТРО срезали замки на дверях храма. С нами был владыка Кассиан, он обратился к «брату богоборцу», просил остановиться. Но владыке тоже досталось: от унижения - до дерганий за ризы», - поделилась прихожанка храма Алена Павленко.

Она добавила, что сторонники ПЦУ применили к ней и к другим верующим силу, оскорбляли архиерея, настоятеля и общину.

 «Меня толкали, когда я пыталась остановить беззаконие, и просила действовать в правовом поле. Просьбы увенчались тем, что несколько мужчин, представителей органов и ТРО начали применять физическую силу ко мне. Дальше - болгарка, ликующие атеисты без креста на шее и последующие унижения общины и священника», - отметила Алена Павленко.

Прихожанка храма подчеркнула, что захват проходил при бездействии представителей местной полиции и главы ОТГ.

«Собрания общины не было. Просто произошёл подлог документов. Относительно общины применялась сила», - рассказала Алена Павленко. Она отметила, что настоятель храма подал заявление о рейдерском захвате храма в местное отделение полиции, но там вместо внесения сведений в ЕРДР, заявление передали местному участковому.

В ответ на запрос священника УПЦ о том, как можно получить информацию относительно этого заявления, в местной полиции сообщили, что в течение 30 дней ответ даст участковый. «Подчеркну, перерегистрация абсолютно незаконная. Готовятся иски для открытия производств через суд», - отметила Алена Павленко.

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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