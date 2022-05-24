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На Киевщине сторонники ПЦУ захватили храм УПЦ

24.05.2022 / 14:40
На Киевщине сторонники ПЦУ захватили храм УПЦ
Источник: Центр информации УПЦ
Захватчики пытались препятствовать видеосъемке, но свидетелям беззакония удалось засвидетельствовать, как проходил очередной захват православного храма

На Киевщине в селе Фурсы вооруженные люди захватили храм Украинской Православной Цереви в честь Иоанна Богослова, устроив драку и взломав двери.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на bilatserkva.church.ua, на месте присутствовали служители порядка из «Полиции диалога», однако в происходящее не вмешивались.

Утром 22 мая к Иоанно-Богословскому храму УПЦ пришла толпа людей во главе с клириками ПЦУ Николаем Гопайничем и Максимом Матвийчуком. Агрессивно настроенные люди, некоторые в военной форме, растолкали прихожан храма, ударили священника протоиерея Андрея Муху и потребовали ключи, выкрикивая: «Мы пришли помолиться, а батюшка нас не пускает!» Группа мужчин выломала дверь храма и под аплодисменты и крики толпы ворвалась внутрь.

После этого клирик ПЦУ обратился к присутствующим: «Прошу зайти помолиться в церковь, добровольно, спокойно помолиться. В украинскую православную поместную церковь».

На месте присутствовали служители порядка из «Полиции диалога», однако в происходящее не вмешивались. Захватчики пытались препятствовать видеосъемке, но свидетелям беззакония удалось засвидетельствовать, как проходил очередной захват православного храма.

Источник: Inpress.ua
УПЦ, ПЦУ, захват храма, белоцерковская епархия
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