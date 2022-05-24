В Полтаве УПЦ передали гуманитарную помощь беженцам

В Полтаве волонтеры и священники Украинской Православной Церкви раздали беженцам и вынужденным переселенцам гуманитарную помощь, а также текст молитвы о мире в Украине.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Полтавской епархии, продукты и средства гигиены передали в гуманитарном Центре Полтавской епархии Украинской Православной Церкви при храме в честь Всех святых земли Полтавской

Волонтеры и священники пообщались с беженцами и членами их семей, а также раздали им текст молитвы о мире в Украине с просьбой каждый день молиться о прекращении боевых действий и возвращении мирной жизни.

Как сообщалось ранее, при Свято-Макарьевском кафедральном соборе Полтавы каждый день с 12.00 до 13.00 проходят благотворительные трапезы для вынужденных переселенцев и беженцев, а также для всех нуждающихся.

Активные прихожане вместе со священниками раздают горячие обеды прихожанам и всем нуждающимся.

Также руководитель отдела благотворительности и социального служения Полтавской епархии протоиерей Андрей Симон передал из Гуманитарного центра епархии благотворительную помощь осужденным и работникам Крюковской исправительной колонии №29.