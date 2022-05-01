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На Закарпатье и Одесчине священники УПЦ отпели украинских погибших воинов

01.05.2022 / 17:20
На Закарпатье и Одесчине священники УПЦ отпели украинских погибших воинов
Источник: Центр информации УПЦ
Митрополит Мукачевский и Ужгородский Феодор возглавил чин отпевания новопреставленного воина Александра Федорко

Священники Мукачевской и Одесской епархий УПЦ отпели погибших украинских военнослужащих.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на m-church.org.ua, митрополит Мукачевский и Ужгородский Феодор возглавил чин отпевания новопреставленного воина Александра Федорко, погибшего в борьбе за свободу и независимость Украины.

Отпевали усопшего воина в кафедральном соборе в честь Почаевской иконы Пресвятой Богородицы города Мукачево.

Архиерей выразил соболезнования родителям, родным и близким новопреставленного Героя и призвал духовенство епархии и всех верных Мукачевской епархии к усиленной молитве за упокоение души воина Александра.

На Одесчине провели в последний путь Защитника Украины Николая Котовича.

Отпевание воина в Свято-Успенском храме города Татарбунары возглавил протоиерей Николай Павлов в сослужении духовенства благочиния.

Еще одного Героя – воина Дмитрия Агаева, отпевали в Свято-Георгиевском храме села Подгорное Тарутинского округа. Чин совершил настоятель храма протоиерей Геннадий Дзятко.

Источник: Inpress.ua
отпевание, УПЦ, воины
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