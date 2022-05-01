Управделами УПЦ рассказал кому помогает апостол Фома

Пример апостола Фомы показывает, что Бог не покидает человека и готов прийти к каждому, кто этого искренне хочет, кто Его искренне и всем сердцем любит.

Как сообщает Центр информации УПЦ управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний (Паканич) рассказал об особенностях Фоминой недели.

«Это воскресенье называем Фоминым – в честь святого апостола Фомы. Этот ученик Христов собственной неуверенностью заверил в истинности Воскресения весь мир. Его молитв просят миссионеры, которые в наши дни несут весть о Христе. К нему молятся о родных, находящихся в неверии или даже агрессивно относящихся к христианству. К нему обращаются христиане, испытывающие в себе маловерие и сомнение», – сказал митрополит Антоний.

Владыка отметил, что прежде всего важно обратить внимание на мужество апостола, его максимализм и внутреннюю целостность. «Когда Христос предупреждал учеников, какую горькую чашу страданий Ему предстоит выпить, Фома выразил безоговорочную готовность умереть вместе со своим Учителем, разделив Его судьбу. Но еще более ярко Фома раскрывается в известном эпизоде, где он услышав о Воскресении Христовом от других учеников, отказался верить в это, пока не увидит Воскресшего Господа и не прикоснется к Его ранам», – добавил он.

«Психологически его поведение вполне понятно. Фома – ученик, готовый умереть за Христа. Столь страстным было его сердце. Так бывает, когда человек кладет в основу своей жизни некую цель и готов идти к ней до самого конца, даже до смерти, ради его достижения. Но в тот момент, когда он теряет эти цели, для него разрушается весь мир. Учитывая это, Фому можно полностью понять, он был раздавлен смертью своего Божественного Учителя и потерял всякую надежду на лучшее. Тот, кто жил идеей служения Христу и ожиданием Его Царства, потерял все – и цель жизни и его смысл. Пожалуй, потому, его и не было среди учеников, когда им впервые явился Воскресший Христос. В таком подавленном состоянии Фома просто не мог находиться среди людей. Когда же ему сказали, что Христос Воскрес, он смутился и одновременно усомнился. Человек, только что потерявший последнюю надежду, очень боится нового разочарования и очень настороженно относится к любым заверениям в том, что его надежды были не напрасны», – пояснил иерарх УПЦ.

Митрополит Антоний считает, что сомнения Фомы не были признаками слабой веры, а наоборот, они свидетельствуют об искренней любви к Спасителю. Поэтому и явился Господь Фоме и позволил апостолу прикоснуться к своим ранам. «В ответ Фома сразу оставил все свои сомнения и исповедовал Христа: «Господь мой и Бог мой»», – добавил владыка.

«Уверение Фомы принесло большие плоды. Апостол безбоязненно проповедовал и делал это с верой, способной сдвинуть горы. И так же, без страха, он принял венец мученичества за Христа. Фома, пожалуй, самый понятный современному человеку апостол. Ведь большинству из нас знакомо состояние внутренней тревоги, когда неожиданно разрушаются многоэтажные здания наших надежд, когда небо не отвечает на крики души, когда среди многих страданий, жестокости и зла все сложнее верить, что Господь рядом», – продолжил он.

Управделами УПЦ подчеркнул, что именно пример апостола Фомы показывает, что Бог нас не только не оставляет, а более того готов прийти к каждому, кто этого искренне хочет, кто Его искренне и всем сердцем любит.

«Христос вслед за Фомой называет всех своих верных – блаженными. Потому что, хоть и не видели своими глазами, не чувствовали своими руками, но уверовали. Этой твердой верой живет наша Церковь и поныне. Какое масштабное служение совершает сегодня Украинская Православная Церковь, как ревностно молится о своем народе и власти, о защитниках наших, о всех, кто вынужден нести тяжкий Крест войны. Как кормит, одевает, согревает, собирает помощь тем, кому сейчас тяжелее всего», – сказал архиерей.

«Нас разделяют в то же время, когда нам очень необходимо беречь свое единство ради мира и победы. Но мы, несмотря ни на что, будем делать свое дело», – добавил владыка.

«Будем молить Бога, чтобы Он благословлял наш народ, чтобы Он просветил всех разъяренных. Чтобы Он не лишал нас своей благодати и Пасхальной радости во все дни нашей христианской жизни. Чтобы жили по Его воле святой, в преданности Его Божественной любви. И дай Господи, молитвами святого апостола Фомы, никогда не сомневаться в истинности Воскресения Христова, твердо веровать и со светлой верой жить в лоне канонической Православной Церкви», – пожелал митрополит Антоний.