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Одесский монастырь УПЦ передал 1500 пасок защитникам Николаева

02.05.2022 / 11:15
Одесский монастырь УПЦ передал 1500 пасок защитникам Николаева
Источник: Центр информации УПЦ
Монастырь подготовил и передал 1500 пасок для защитников Николаева

В Одессе Украинская Православная Церковь передала защитникам Николаева паски.

Об этом сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Фейсбук страницу настоятельницы Свято-Архангело-Михайловского женского монастыря в Одессе игуменьи Серафимы (Шевчик).

Монастырь подготовил и передал 1500 пасок для защитников Николаева.

Как сообщалось ранее, к Пасхе одесский Михайловский монастырь подготовил 1800 пасок и 1000 крашенок для воинов ВСУ.

«В этом году в монастыре готовят только крашенки, на узорчатые писанки – не хватает времени. В монастыре к Пасхе подготовили не только крашенки. Около 12 тысяч пасок передадут нуждающимся, малоимущим, беженцам, а также воинам ВСУ. Все пасхальные куличи, приготовлены в обители с чистым сердцем и помыслами, и молитвою», - поделилась матушка Серафима.

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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