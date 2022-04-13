Священник УПЦ рассказал, что новомученики говорили о конце света

Подходить к вопросу конца света надо не с любопытством, а с молитвой.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на портал «Православная жизнь», об этом рассказал священник Андрей Гавриленко.

«Это вопрос суда над нами и над историей. Придёт Владыка. Мертвые воскреснут. Земля сгорит. Раскроются тайны бытия. Церковь осуждает нездоровое любопытство в вопросе конца истории, её цели другие. Она призвана напоминать о сегодняшнем моменте: сейчас надо каяться, творить добро, избегать зла», - сказал священник.

Он отметил, что даже на богослужении не читается Апокалипсис, потому что время конца – это тайна.

Сам Господь сказал: «О дне и часе том никто не весть, ни даже Ангелы, только Отец Небесный». Священномученик Григорий Лебедев в толковании на эту фразу замечал: «Углубляя эту мысль Христа, апостол Павел говорит, что день этот придет «яко тать в нощи», тоесть тогда, когда люди его не ожидают, и будет это как во времена Ноя: люди пили, ели, веселились, женились, выходили замуж, и никто ни о чем не думал, до тех пор, пока все не погибли. В развитие этой мысли апостол Петр говорит: конец придет тогда, когда с человеческой точки зрения будет все спокойно, когда люди скажут: «мир и утверждение» – тогда придет конец! Когда людям будет казаться все в порядке, тогда-то придет пагуба».

Священник считает, что при всей таинственности Господь оставил явные признаки конца истории.

«Они содержатся у трех евангелистов. Тот же новомученик разделял их на два порядка: физические и нравственные. Первая – это признаки физического порядка: глады – истощение запасов, сырья; моры – эпидемические болезни; и трýсы – землетрясения по местам, войны или приготовления к войне – это признаки физического порядка. Вторая группа – морального, нравственного порядка: обольщение масс народа новыми идолами, оскудение веры, иссякнет любовь; ненависть, злоба будет в людях, предательство! В обеих этих группах проходит одна мысль – конец будет тогда, когда мир, вся вселенная, придет к своему вырождению», - продолжил отец Андрей.

Он отметил, что согласно мысли новомученика, охлаждение человеческих сердец друг к другу, обольщение материальным, ненависть, злоба, предательство в делах веры – всё это признаки вырождения.

«Думы наших святых предков были всецело поглощены Писанием. Один из признаков начала конца – это гонение на Церковь. «Будете ненавидимими всеми народами за Имя Мое» (Мф. 24:9). Когда пришло гонение, слова «Совершается Суд Божий над Церковью» были слышны от всех ревностных пастырей. Апостол говорит: «Ибо время начаться суду с дома Божия» (1 Пет. 4:17)», - добавил иерей Андрей Гавриленко.

Свяшенник напомнил, что в дни новомучеников много говорилось об апокалипсисе, об антихристе и власти как слуге антихриста. «Сам уродливый факт, что крещеных христиан мучали крещеные атеисты, уже давал повод к мысли о конце», - добавил он.

В деле сщященномученика Вениамина (Воскресенского) сохранились его собственные показания: «Распятие Христа, совершившееся две тысячи лет тому назад, продолжается все время, от первых дней и до сего времени, и будет продолжаться до конца мира, и борьба антихриста со Христом также шла, идет и будет идти. Выражения, что теперь антихристы создали гонение на Церковь, я не употреблял. Я говорил: «Борьба антихриста, то поднимающаяся, то падающая, в нашу эпоху ХХ столетия вновь усиливается». Я борюсь с неверием…».

«Особым ощущением приближения конца пропитано богословие нашего земляка, одессита священномученика Дамаскина Стародубского. В переживаемых ссылках, лагерях и расколе он усматривал признаки наступления последних времен, в силу чего испытывал огромное духовное напряжение. О новомучениках он говорил, подобно древнему Ерму, как о живых камнях, из которых строится Церковь сейчас и в будущем. Именно они будут в воинстве Христовом для сражения с антихристом», - продолжил священник.

Отец Андрей отметил, что характерной в этом ключе становилась борьба новомучеников. «Задача пастыря – подготовка ко встрече с Господом в день Армагеддона», - добавил он.

Священномученик Александр (Колоколов) на допросе свидетельствовал: «Из всего перечисленного мне ничего не подтверждаю. Церковь я люблю, в Бога верю. Никогда ни от веры в Бога, ни от священного сана не отрекусь. Я всю свою жизнь посвятил служению Богу и Ему служил и буду служить, буду ли на свободе или в заключении. Как служитель Бога, я обязан заботиться о душах человеческих, о их спасении и подготовке ко второму пришествию. Я был обязан вести и вел соответствующую религиозную проповедь. Власть существующая проводит безбожие, она вместе с партией коммунистов ликвидирует и убивает веру в Бога. Значит, это власть темных сил, сатаны. С такой властью я обязан был бороться за свою паству всеми силами, что и делал по мере сил. От этого я отказаться не могу ни при каких условиях. Представители власти на земле сейчас — слуги «темных сил». Вот почему признать себя виновным перед такой властью я не могу».

Каждый час должен быть посвящен Богу, напомнил священник. «Ведь суд не только наступит в последний день истории. Это общий суд. Но каждому из нас предстоит после смерти предстать на частный суд и дать ответ», - подчеркнул отец Андрей.

«Велик будет день, в который осознаем важность духовной жизни в деле спасения! Христианин призван бодрствовать и не дать растлить свою душу. Не впустить внутрь себя признаки апокалипсиса. Надо оставаться Христовыми чадами по духу и по делам», - заключил отец Андрей Гавриленко.