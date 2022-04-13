Семья священника УПЦ, у которого сгорел храм и дом в Ирпене, нуждается в помощи

В Ирпене в районе Романовки в результате обстрела сгорело здание настоятеля храма в честь великомученика Георгия Победоносца и пострадала сама церковь.

Настоятель храма протоиерей Владимир Молнар на данный отправил матушку с тремя детьми к неравнодушным людям на западную Украину, сообщает Центр информации УПЦ.

Сразу после обстрела и пожара удалось собрать для семьи священника деньги, которых на первых порах хватит только на еду, одежду и самое необходимое. Но этой суммы недостаточно, чтобы восстановить жилье и хоть как-то содержать семью с детьми во время войны.

Отец Владимир рассказал, что не стоит вопроса, чтобы купить или построить дом. Речь идет именно о повседневных расходах семьи с тремя детьми, которые вместе с крышей над головой потеряли все необходимое.

Также важно как можно скорее восстановить пострадавшее жилье, чтобы оно хоть минимально было пригодно для проживания.

Как сообщалось, 6 марта в Ирпене в районе Романовки в результате обстрела сгорело здание настоятеля храма в честь великомученика Георгия Победоносца протоиерея Владимира Молнара, очень пострадала сама церковь.

«Сгорело все, осталось просто пожарище от нашего дома. Больше всего мне жаль, что потерялась история, фотографии, альбомы как мои дети рождались, маленькими росли, иконы, подаренные многими добрыми друзьями», - рассказал священник.

Священнослужитель в сане 25 лет, в этом году планировали освятить новый храм.

Протоиерею Владимиру Молнару нужна молитвенная и финансовая поддержка.

Помочь можно по реквизитам:

Monobank 5375411413966073

Приват-Банк 4149 6090 0658 4942 (Молнар Владимир)

Учреждение банка:

ПриватБанк МФО банка:

305299

Получатель платежа МОЛНАР ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ

IBAN:UA513052990000026207742977037

Счет получателя: 26207742977037

Валюта карты: UAH РНОКПП получателя: 2821517698

Назначение платежа: Пополнение счета МОЛНАР ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ