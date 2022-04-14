УПЦ передала гуманитарную помощь в Ворзель

Украинская Православная Церковь передала гуманитарную помощь пострадавшим жителям прирогодов Киева.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, гуманитарный груз от Киевской митрополии доставили населенным пунктам Ворзель, селам Иванковского и Полесского благочиний.

Жителям городов и сел были переданы лекарства и продукты питания.

Как сообщалось ранее, на Киевщине настоятель храма великомученика Димитрия Солунского УПЦ села Пилиповичи Бородянского района протоиерей Борис Ковальчук вывез из-под обстрелов более 1500 людей.