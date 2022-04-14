На Буковине УПЦ рассказали представителям мировых конфессий о нарушениях прав верующих в Украине

В Черновцах священники Украинской Православной Церкви призвали представителей основных религиозных конфессий мира о фактах нарушений прав верующих УПЦ в разных регионах страны.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Черновицко-Буковинской епархии, представителям мировых религий, которые прибыли в Черновцы в знак дружбы и поддержки Украины, передали письма, где рассказывается о том, что пока в Украине идет война, в стране преследуют православных украинцев, причем репрессии организуют местные власти.

В письме рассказали о силовом захвате храма в селе Михальча 10 апреля националистической организацией «Тризуб» имени Степана Бандеры, о событиях 9 марта в Верховине, когда верующих УПЦ под угрозой оружия заставляли переходить в ПЦУ, а также о закрытии храмов УПЦ в Ивано-Франковской области.

Черновицко-Буковинская епархия призвала представителей мировых конфессий принять участие в сохранении религиозного мира в Украине.

Текст письма-обращения передали полномочным представителям, среди которых: архиепископ Роуэн Уильямс (Англиканская церковь, Великобритания), митрополит Никитас Лулиас (Константинопольский патриархат, Великобритания), раввин Джонатан Виттенберг (Великобритания), Массимо Фусарелли (РКЦ, Италия) ,великий муфтий Мустафа Черич (Босния и Герцоговина), Великий имам Яхья Паллавачини (Италия), сестра Гиак Нгием (буддийский культ, Франция), Свами Сарваприананда (индуистский культ, США), сестра Морин Гудман (Брахма Кумари, Великобритания), Свами Рамешварананда (индуистский культ, Испания), раввин Алон Гошен-Готштайн (Израиль).