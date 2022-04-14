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Дети из Мукачевской епархии УПЦ передали свои игрушки детям-сиротам

14.04.2022 / 13:20
Дети из Мукачевской епархии УПЦ передали свои игрушки детям-сиротам
Источник: Центр информации УПЦ
Подарки от детей Мукачевской епархии для беженцев-сирот передали местные волонтеры

На Закарпатье дети священников и верующих Мукачевской епархии Украинской Православной Церкви приняли участие в благотворительной акции по сбору игрушек для детей-сирот.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Мукачевской епархии, игрушки передадут беженцам-сиротам, которых эвакуировали в Закарпатскую область из мест проведения боевых действий.

К акции «Согрей детское сердце» присоединились протоиерей Василий Бабец, Александра Подвич и Виктория Чубирко.

Отец Василий поблагодарил детей духовенства и мирян УПЦ, которые отдали свои игрушки, чтобы подарить радость другим малышам.

«Кто в детстве научится делать великие дела милосердия, тот, став взрослым, продолжит их творить и в дальнейшем. Так рождается добро», – отметил священник.

Подарки от детей Мукачевской епархии для беженцев-сирот передали местные волонтеры.

 

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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