Священник УПЦ вывез более 1,5 тыс человек из-под обстрелов на Киевщине

На Киевщине настоятель храма великомученика Димитрия Солунского Украинской Православной Церкви в селе Пилиповичи Бородянского района протоиерей Борис Ковальчук вывез из-под обстрелов более 1,5 тыс человек.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Ютуб-канал советника главы МВД Украины Антона Геращенко, отец Борис не побоялся провести переговоры и договорился об эвакуации мирных граждан.

«В освобожденной Бородянке мне удалось пообщаться с местным священником отцом Борисом Ковальчуком, который смог спасти сотни жизней из города, который месяц был в окружении. За пять раз священник вывез более полторы тысячи жителей. При чем, в каждом выезде отец Борис ехал в первой машине, чтобы в случае обстрелов первый удар принять на себя» - поделился Антон Геращенко.

Протоиерей Борис Ковальчук рассказал, что заезжая в город, ему удавалось привозить еду, лекарства, самое необходимое и помогать, как своей общине, так и по возможности, делиться с жителями других сел лекарствами и едой.

«Отец Борис воздал дань уважения погибшим защитникам. Он вывез тела 11 погибших и организовал погребение тел тех, кого вывезти не удалось», - рассказал Антон Геращенко.