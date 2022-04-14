Священник УПЦ вывез более 1,5 тыс человек из-под обстрелов на Киевщине

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Управляющий делами УПЦ: будем молиться коленопреклонно, чтобы Господь нас услышал и война остановилась
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Минздрав отчитался, сколько украинцев умерли за прошлые сутки от ковида
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7 вещей в квартире, которые станут приятным бонусом при ее покупке13.04.2022 / 16:02Покупка квартиры состоит из нескольких этапов, включая выбор недвижимости, ее осмотр, оценку документов, а также оформление купли-продажи. С первым пунктом вам поможет онлайн-сервис OLX, где вы найдете широкий выбор квартир в Киеве. С третьим и четвертым – нотариус, который оценит подлинность документов и заверит акт передачи права собственности в ваши руки. Со вторым же придется справляться самостоятельно.Последние новости рубрики
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Развиваем ребенка с играми в домик для кукол24.03.2022 / 14:53Кукольный домик - игрушка, которая недооценена многими родителями, а зря. Он выполняет развивающую и обучающую функции и очень помогает в организации воспитательного процесса. Родителям, как девочек, так и мальчиков не помешает освоить несколько базовых игр с кукольным домом, чтобы эта игрушка принесла максимум пользы.
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