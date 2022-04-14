Войти | Зарегистрироваться
16:28

четверг,
14 апреля
Онлайн
Казахстан охвачен протестами. Что происходит в городах страны: подробности
Мир
Казахстан охвачен протестами. Что происходит в городах страны: подробности
Радуцкий предлагает ввести налог на сладкие газированные напитки
Страна
Радуцкий предлагает ввести налог на сладкие газированные напитки
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

Священник УПЦ вывез более 1,5 тыс человек из-под обстрелов на Киевщине

14.04.2022 / 15:10
Священник УПЦ вывез более 1,5 тыс человек из-под обстрелов на Киевщине
Источник: Центр информации УПЦ
За пять раз священник вывез более полторы тысячи жителей

На Киевщине настоятель храма великомученика Димитрия Солунского Украинской Православной Церкви в селе Пилиповичи Бородянского района протоиерей Борис Ковальчук вывез из-под обстрелов более 1,5 тыс человек.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Ютуб-канал советника главы МВД Украины Антона Геращенко, отец Борис не побоялся провести переговоры и договорился об эвакуации мирных граждан.

«В освобожденной Бородянке мне удалось пообщаться с местным священником отцом Борисом Ковальчуком, который смог спасти сотни жизней из города, который месяц был в окружении. За пять раз священник вывез более полторы тысячи жителей. При чем, в каждом выезде отец Борис ехал в первой машине, чтобы в случае обстрелов первый удар принять на себя» - поделился Антон Геращенко.

Протоиерей Борис Ковальчук рассказал, что заезжая в город, ему удавалось привозить еду, лекарства, самое необходимое и помогать, как своей общине, так и по возможности, делиться с жителями других сел лекарствами и едой.

«Отец Борис воздал дань уважения погибшим защитникам. Он вывез тела 11 погибших и организовал погребение тел тех, кого вывезти не удалось», - рассказал Антон Геращенко.

Источник: Inpress.ua
УПЦ
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
14 апреля
13 апреля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.