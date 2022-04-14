В Борисполе вооруженные люди заблокировали собор УПЦ

В Киевской области 14 апреля 20 вооруженных мужчин, назвавших себя представителями «Сектора безопасности», заблокировали Покровский собор Украинской Православной Церкви в Борисполе.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, священник собора протоиерей Дионисий Арендарук рассказал, что нападавшие предъявили требования о переходе прихода в юрисдикцию ПЦУ.

«На данный момент храм закрыт. Представители "Сектора безопасности" закрыли все входы на территорию собора, повесили свои замки и никого не впускают. На территории сейчас находимся только настоятель, я и диакон Георгий Киш. Других клириков, которые находятся рядом с территорией собора, сюда не пускают», – рассказал отец Дионисий.

Он также отметил, что у них изъяли все фото и видеоматериалы, которые духовенство Бориспольской епархии снимало во время инцидента.

По информации священника, продолжаются переговоры священнослужителей с представителями Национальной полиции и "Сектора безопасности".