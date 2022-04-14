Вооруженные люди покинули собор УПЦ в Борисполе

В Киевской области двадцать вооруженных мужчин покинули территорию Покровского собора Украинской Православной Церкви.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, настоятель собора протоиерей Александр Бондарь рассказал, что мужчины покинули собор в 11.30.

«Это были представители добровольческого батальона Сектора безопасности Борисполь «Борисполь 1». Когда приехали полиция и представители силовых структур, а также пришли наши прихожане, произошла словесная перепалка. Представители батальона попросили, чтобы наши люди отошли, они тоже обратились к своим людям. А потом подошли ко мне и сказали, что успокоятся только тогда, когда все храмы в Борисполе перейдут в ПЦУ. Все это было сказано в присутствии начальника полиции города Борисполь», – поделился отец Александр. После этого вооруженные мужчины покинули территорию собора.

«В настоящее время ворота и храм открыты. Мы отслужили благодарственный молебен. Дежурные священники остались в соборе и люди могут спокойно заходить», – сказал настоятель собора.

Как сообщалось ранее, 20 вооруженных мужчин 14 апреля заблокировали Покровский собор Украинской Православной Церкви в Борисполе. Нападающие предъявили требования о переходе прихода в юрисдикцию ПЦУ.