В Харькове почтили память Слобожанских новомучеников

В день памяти новомучеников и исповедников Слобожанских в Благовещенском соборе Харькова состоялась праздничная литургия.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на сайт Харьковской епархии, праздничную литургию 1 июня возглавил митрополит Харьковский и Богодуховский Онуфрий.

Во время литургии жители Харькова помолились о мире в Украине и о единстве Православия во всем мире.

В этот день духовенство и верующие Харькова почтили память священномученика Александра (Петровского), рака с мощами которого пребывает в Благовещенском соборе.

День памяти святых новомучеников и исповедников Слободского края отмечается ежегодно 1 июня. В Собор Слободских новомучеников входят десятки священнослужителей Харьковщины, пострадавших за веру. Большинство из них были расстреляны в 1937-1938 годах или погибли в тюрьмах и концлагерях.