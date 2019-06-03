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На крестный ход УПЦ в честь новомучеников Слобожанщины в Харькове вышло около 70 тысяч верующих

03.06.2019 / 14:36
На крестный ход УПЦ в честь новомучеников Слобожанщины в Харькове вышло около 70 тысяч верующих
Харьков Источник: Центр информации УПЦ
В Харькове 70 тысяч верующих УПЦ прошли крестным ходом

Около 70 тысяч верующих Украинской Православной Церкви, среди которых были дети, почтили новомучеников Слобожанщины крестным ходом.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Синодальный информационно-просветительский отдел УПЦ, 1 июня, в день памяти новомучеников и исповедников Слободского края и Международный день защиты детей, в Свято-Благовещенском кафедральном соборе города Харькова была совершена праздничная Божественная литургия, которую возглавил митрополит Харьковский и Богодуховский Онуфрий.

На богослужение были приглашены дети, в том числе учащиеся воскресных школ.

На сугубой ектении была вознесена молитва за мир в Украине и о единстве Православия во всем мире.

После Богослужения состоялся крестный ход с участием детей, в котором приняли участие около 70 тысяч верующих.
Молитвенное шествие завершилось благодарственным молебном на территории харьковского Свято-Покровского мужского монастыря.

Митрополит Харьковский и Богодуховский Онуфрий поздравил с праздником духовенство и верующих и поблагодарил за совместную молитву, а также призвал Божие благословение на маленьких участников богослужения, проходившего в День защиты детей.

Источник: Inpress.ua
православие, Харьков, УПЦ
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