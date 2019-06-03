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В Крутах на Черниговщине верующие УПЦ отстояли свой храм у сторонников ПЦУ

03.06.2019 / 14:47
В Крутах на Черниговщине верующие УПЦ отстояли свой храм у сторонников ПЦУ
Круты Источник: Центр информации УПЦ
Когда верующие УПЦ попытались помешать переводу своей общины в ПЦУ, активисты перешли к словесным оскорблениям

В Крутах на Черниговщине община Украинской Православной Церкви отстояла свой храм у сторонников новой Православной Церкви Украины.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Нежинской епархии УПЦ, инцидент произошел в субботу, 1 июня, когда активисты новой Церкви решили провести собрание от имени существующей общины УПЦ сельского Свято-Михайловского храма.

«Представители Киевского Патриархата (ПЦУ, - ред.) и несколько человек, которые не ходили на богослужения ни одной конфессии, объявили собрание, выдавая себя за общину Свято-Михайловского храма. Такой откровенный обман вызвал возмущение у сотен людей, которые собрались, чтобы предотвратить провокации», - рассказали в Нежинской епархии УПЦ.

На собрание, которое проводилось от имени общины УПЦ, активисты принесли подготовленные документы для перехода церковной парафии в ПЦУ.

«Как оказалось, один из провокаторов имел при себе заготовленные документы для перевода религиозной общины. Это вызвало еще большее возмущение общины. Сотни людей единодушно требовали прекратить любые посягательства на религиозный мир в селе», - сообщили в УПЦ.

Когда верующие УПЦ попытались помешать переводу своей общины в ПЦУ, активисты перешли к словесным оскорблениям.

«Вместо разумных объяснений своих действий, активисты сыпали на присутствующих верующих бранью. Один из присутствующих назвался представителем ГО «Свобода», обозвал верующих УПЦ «стадом» и выкрикивал, что они «не люди», - рассказали очевидцы событий в Крутах.

В УПЦ отмечают, что 1 июня была совершена уже вторая попытка сторонников ПЦУ расшатать религиозную ситуацию в селе – впервые «переход» в новую церковную структуру попытались совершить весной этого года.

После того, как верующим УПЦ в Крутах удалось отстоять свой храм, они провели открытое собрание, на котором единогласно засвидетельствовали свое желание оставаться в каноническом подчинении Украинской Православной Церкви во главе с Блаженнейшим Митрополитом Онуфрием. По итогам собрания был составлен протокол и уведомлены органы власти Черниговской области.

Однако позже в СМИ появилась информация о том, что верующие УПЦ в Крутах якобы сорвали собрание активистов ПЦУ, при этом самих верующих называют «титушками».
В Нежинской епархии УПЦ опубликовали заявление в связи с распространением в СМИ дезинформации о событиях в Крутах.

«У верующих Свято-Михайловского прихода села Круты вызвало возмущение то, что в распространенной дезинформации их обозвали «титушками» и другими бранными выражениями», - комментируют в Нежинской епархии УПЦ.

Источник: Inpress.ua
УПЦ, ПЦУ
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