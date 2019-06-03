Войти | Зарегистрироваться
15:16

понедельник,
03 июня
Онлайн
Главные ошибки, которые совершают худеющие
Жизнь
Главные ошибки, которые совершают худеющие
Мы все на краю. Почему украинцев так злит другой выбор
Жизнь
Мы все на краю. Почему украинцев так злит другой выбор
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Политика

Религиозные организации теперь не обязаны оснащать газовые счетчики модемами

03.06.2019 / 14:58
Нормы указанного Постановления направлены на обеспечение защиты прав потребителей природного газа, в частности представителей малого бизнеса, бюджетной сферы и религиозных организаций

Правительство Украины освободило религиозные организации от обязанности устанавливать на своих коммерческих узлах учета газа средства дистанционной передачи данных (модемы).

Изменения предусмотрены Постановлением «О внесении изменений в постановление НКРЭКУ от 30 сентября 2015 г. № 2494», которое 17 мая приняла НРЭКУ – Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг. Об этом сообщает Институт религиозной свободы.

Согласно данному Постановлению НКРЭКУ, от обязанности устанавливать на своих коммерческих узлах учета средства дистанционной передачи данных освобождаются владельцы узлов со счетчиками типоразмеров G-1,6, G-2,5, G-4, G-6, годовой объем учета природного газа которых меньше 10 тысяч кубических метров.

«Обустройство таких узлов учета природного газа средствами дистанционной передачи данных требует осуществления комплекса мероприятий, в частности разработка проекта, замена счетчика, установление соответствующего модема и тому подобное. Указанные мероприятия в свою очередь приводят к обременительным требованиям как технического, так и финансового характера, фактически делает невозможной такую установку», – пояснили в НКРЭКУ.

В Национальной комиссии подчеркнули, что «нормы указанного Постановления направлены на обеспечение защиты прав потребителей природного газа, в частности представителей малого бизнеса, бюджетной сферы и религиозных организаций».
Издание отмечает, что данное решение было принято после встречи Премьер-министра Украины Владимира Гройсмана с представителями Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций, которая состоялась 22 февраля.

Источник: Inpress.ua
газ, правительство, церковь, газовые счетчики
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
3 июня
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.