Религиозные организации теперь не обязаны оснащать газовые счетчики модемами

Правительство Украины освободило религиозные организации от обязанности устанавливать на своих коммерческих узлах учета газа средства дистанционной передачи данных (модемы).

Изменения предусмотрены Постановлением «О внесении изменений в постановление НКРЭКУ от 30 сентября 2015 г. № 2494», которое 17 мая приняла НРЭКУ – Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг. Об этом сообщает Институт религиозной свободы.

Согласно данному Постановлению НКРЭКУ, от обязанности устанавливать на своих коммерческих узлах учета средства дистанционной передачи данных освобождаются владельцы узлов со счетчиками типоразмеров G-1,6, G-2,5, G-4, G-6, годовой объем учета природного газа которых меньше 10 тысяч кубических метров.

«Обустройство таких узлов учета природного газа средствами дистанционной передачи данных требует осуществления комплекса мероприятий, в частности разработка проекта, замена счетчика, установление соответствующего модема и тому подобное. Указанные мероприятия в свою очередь приводят к обременительным требованиям как технического, так и финансового характера, фактически делает невозможной такую установку», – пояснили в НКРЭКУ.

В Национальной комиссии подчеркнули, что «нормы указанного Постановления направлены на обеспечение защиты прав потребителей природного газа, в частности представителей малого бизнеса, бюджетной сферы и религиозных организаций».

Издание отмечает, что данное решение было принято после встречи Премьер-министра Украины Владимира Гройсмана с представителями Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций, которая состоялась 22 февраля.