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Семья священника УПЦ пошила тысячу масок для жителей Буковины

02.06.2020 / 19:38
Семья священника УПЦ пошила тысячу масок для жителей Буковины
Источник: Центр информации УПЦ
На Буковине семья священника пошила тысячу масок

Семья священника Украинской Православной Церкви пошила и передала тысячу защитных масок для жителей Буковины.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на страницу Черновицко-Буковинской епархии в Фейсбук, семья настоятеля прихода в честь Вознесения Господня Черновцов протоиерея Павла Павленка сшили тысячу защитных масок для буковинцев.

500 масок бесплатно передали в пульмонологическое отделение Черновицкой областной клинической больницы. Еще 500 масок будут переданы на приходы Черновицко-Буковинской епархии, где для соблюдения масочного режима на карантине их будут бесплатно раздавать верующим.

Как рассказали в епархии, семья протоиерея Павла Павленка уже не в первый раз заботится о безопасности жителей Буковины. Так, в марте семья священника уже передала 500 защитных масок в отдел здравоохранения Черновицкой ОГА на нужды жителей региона.

Источник: Inpress.ua
священник, Буковина, УПЦ
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