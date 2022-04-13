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Митрополит УПЦ передал гуманитарную помощь харьковчанам, укрывающимся в метро

13.04.2022 / 15:45
Митрополит УПЦ передал гуманитарную помощь харьковчанам, укрывающимся в метро
Источник: Центр информации УПЦ
Родители детей получили от митрополита Онуфрия собранные епархией и верующими УПЦ продукты и средства гигиены

В Харькове митрополит Онуфрий встретился с семьями, которые вынуждены укрываться в метро из-за военных действий.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Харьковской епархии, владыка передал детям рюкзачки, которые собирали польские дети, упаковывая в них игрушки, сладости и школьные принадлежности. Помощь из Польши доставила в Харьковскую епархию волонтер Юстина Ковацкая.

Родители детей получили от митрополита Онуфрия собранные епархией и верующими УПЦ продукты и средства гигиены.

Как сообщалось ранее, митрополит Харьковский и Богодуховский Онуфрий передал в Харьковскую клиническую больницу лекарства и медикаменты для операционных.

Благотворительную помощь в медучреждение доставили священнослужители Харьковской епархии и студенты Харьковской духовной семинарии. Также владыка передал медикаменты в Харьковский областной госпиталь ветеранов.

 

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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