Митрополит УПЦ передал гуманитарную помощь харьковчанам, укрывающимся в метро

В Харькове митрополит Онуфрий встретился с семьями, которые вынуждены укрываться в метро из-за военных действий.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Харьковской епархии, владыка передал детям рюкзачки, которые собирали польские дети, упаковывая в них игрушки, сладости и школьные принадлежности. Помощь из Польши доставила в Харьковскую епархию волонтер Юстина Ковацкая.

Родители детей получили от митрополита Онуфрия собранные епархией и верующими УПЦ продукты и средства гигиены.

Как сообщалось ранее, митрополит Харьковский и Богодуховский Онуфрий передал в Харьковскую клиническую больницу лекарства и медикаменты для операционных.

Благотворительную помощь в медучреждение доставили священнослужители Харьковской епархии и студенты Харьковской духовной семинарии. Также владыка передал медикаменты в Харьковский областной госпиталь ветеранов.