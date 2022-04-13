В Одесскую епархию УПЦ прибыл гуманитарный груз от православных Германии

В Одессе духовенство Украинской Православной Церкви и волонтеры встретили гуманитарный груз от православных Германии.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Одесской епархии, немецкие приходы Архистратига Михаила и преподобного Серафима Саровского собрали то, что сейчас очень необходимо украинцам, которые покинули свои дома и нашли временное пристанище в Одессе.

Вынужденным переселенцам передали продукты питания, средства гигиены, подгузники, детское питание.

«Видим, как весь мир объединился, чтобы помочь Украине в тяжелые дни военной агрессии, когда миллионы людей становятся вынужденными переселенцами, порой без каких-либо вещей и средств к существованию», - отметили в Одесской епархии.

Как сообщалось ранее, Координационный Центр по оказанию гуманитарной и социальной помощи Одесской епархии организовал всестороннюю помощь для украинских защитников и нуждающихся.

Ежедневно благодаря духовенству и прихожанам одесских храмов более тысячи человек получают горячие обеды, одесские сестры милосердия кормят и поддерживают бездомных.

Помощь получают переселенцы, военнослужащие ВСУ и территориальная оборона, пациенты больниц и госпиталей, подопечные социальных учреждений и все, кто оказался в сложной жизненной ситуации.