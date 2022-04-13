В Чернигове восстанавливают поврежденный от обстрелов храм УПЦ

В Чернигове священство и прихожане Украинской Православной Церкви начали восстанавливать храм святителя Феодосия Черниговского на кладбище Яцево.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Фейсбук-страницу прихода, храмовый комплекс получил повреждения в результате обстрелов во время военных действий.

В храме приглашают всех желающих помогать в расчистке территории и разборе завалов.

«В данный момент мы нуждаемся в помощи в разборке завалов, так что в течение этой недели ежедневно в 9 утра будем ждать вас, чтобы совместными усилиями как можно быстрее сделать так, чтобы там звучала молитва», – написали на странице храма.

Отмечается, что пострадало не только здание храма, но и сгорела богослужебная литература, ноты и утварь.

Прихожане храма просят пожертвовать богослужебные книги, ноты и церковные принадлежности, а также по возможности оказать финансовую поддержку.