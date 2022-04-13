В Днепре УПЦ запустила автобус для помощи нуждающимся

В Днепре запустили благотворительный автобус для оказания гуманитарной помощи.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу епархии, митрополит Ириней

освятил автобус благотворительного фонда «Остров Надежды», который был приобретен для участия в оказании гуманитарной помощи жителям региона, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах во время войны.

Благотворительный фонд «Остров Надежды» был создан по благословению митрополита Иринея при храме Иверской иконы Божией Матери в 2013 году.

С первых дней войны фонд ежедневно оказывает помощь пострадавшим, беженцам (от 200 до 400 человек), оказывает гуманитарную поддержку военному госпиталю Днепра, городским больницам и гуманитарным центрам.

Как сообщалось ранее, Днепропетровская епархия Украинской Православной Церкви помогает вынужденным переселенцам, малоимущим, а также украинским военным и больницам.

При храмах организованы пункты приема помощи продуктами, вещами и всем, чем возможно помочь воинам украинской армии, и гражданам, которые пострадали и нуждаются в помощи.