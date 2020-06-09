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В УПЦ отмечают Собор Уманских святых

09.06.2020 / 17:02
В УПЦ отмечают Собор Уманских святых
Умань Источник: Центр информации УПЦ
Церковь отмечает Собор Уманских святых

В Украинской Православной Церкви отмечают Собор Уманских святых.

Как сообщает Центр информации УПЦ, празднование Собора Уманских святых установлено Священным Синодом в первый вторник после Троицы (Пятидесятницы).

Накануне дня памяти святых новомучеников и исповедников Уманской земли Митрополит Уманский и Звенигородский Пантелеимон возглавил богослужение в кафедральном соборе города, сообщили в Уманской епархии.

В состав Собора Уманских святых включены новомученики, исповедники и все святые, просиявшие в землях Уманской епархии. Большинство из них пострадали за веру в годы гонений на Церковь советской власти – в 1930-х годах. 

Источник: Inpress.ua
УПЦ, Умань, новомученики
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