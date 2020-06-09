На Житомирщине освятили храм УПЦ в честь Андрея Первозванного

На Житомирщине освятили новый храм Украинской Православной Церкви в честь Андрея Первозванного.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Житомирскую епархию, чин освящения храма в городе Новоград-Волынский 9 июня возглавил митрополит Никодим.

После чина освящения иерарх возглавил Божественную литургию.

Во время богослужения духовенство и верующие УПЦ молились о прекращении мировой пандемии и быстром выздоровлении больных.

После богослужения митрополит Никодим пожелал собравшимся, чтобы новый храм стал для каждого человека благодатным очагом молитвы, тепла и любви, а благотворителям и строителям храма вручил церковные ордена и почетные грамоты.