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На Житомирщине освятили храм УПЦ в честь Андрея Первозванного

09.06.2020 / 17:14
На Житомирщине освятили храм УПЦ в честь Андрея Первозванного
Новоград-Волынский Источник: Центр информации УПЦ
В Новоград-Волынском освятили новый храм УПЦ

На Житомирщине освятили новый храм Украинской Православной Церкви в честь Андрея Первозванного.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Житомирскую епархию, чин освящения храма в городе Новоград-Волынский 9 июня возглавил митрополит Никодим.

После чина освящения иерарх возглавил Божественную литургию.

Во время богослужения духовенство и верующие УПЦ молились о прекращении мировой пандемии и быстром выздоровлении больных.

После богослужения митрополит Никодим пожелал собравшимся, чтобы новый храм стал для каждого человека благодатным очагом молитвы, тепла и любви, а благотворителям и строителям храма вручил церковные ордена и почетные грамоты.

Источник: Inpress.ua
храм, УПЦ, Новоград-Волынский
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