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Базы отдыха в Украине начнут работу с 10 июня

09.06.2020 / 17:18
Базы отдыха в Украине начнут работу уже с 10 июня, согласно с планом выхода из карантина. Но их открытие будет зависеть от эпидемиологической обстановки в отдельных регионах.

Об этом на брифинге в понедельник, 8 июня, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Согласно с нашим планом выхода с карантина, следующий этап начинается с 10 июня. Этот этап предусматривает, в том числе, начало функционирования баз отдыха. Все эти базы отдыха могут функционировать с соблюдением правил, установленных Министерством здравоохранения. Они все уже есть на сайте Минздрава, все могут с ними ознакомиться", - сказал он.

В то же время, их открытие будет зависеть от эпидемиологической обстановки в отдельных регионах.

"Что касается конкретного расположения базы отдыха, в зависимости от региона, вы знаете, что у нас на территории страны действует адаптивный карантин и при достижении показателей, которые действуют на территории той или иной области, если есть возможность перехода в следующий этап, то есть этап, в котором предусмотрено открытие баз отдыха, то в таком случае они начинают работать", - добавил глава Минздрава.

Напомним, с 5 июня в Украине начался очередной этап смягчения карантина.

Власти не исключают, что график смягчения карантина может быть изменен, если в Украине будет расти число случаев коронавируса.

Источник

коронавирус, карантин, базы отдыха
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