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На Буковине и Волыни священники УПЦ отпели украинских военнослужащих

09.04.2022 / 19:20
На Буковине и Волыни священники УПЦ отпели украинских военнослужащих
Источник: Центр информации УПЦ
В селе Трояновка Волынской епархии УПЦ было совершено отпевание и прощание с погибшим за Украину в боевых действиях в Запорожской области воином Алексеем Вациком

В Черновицко-Буковинской и Волынской епархия Украинской Православной Церкви священники провели в последний пусть погибших украинских воинов.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, в селе Трояновка Волынской епархии УПЦ было совершено отпевание и прощание с погибшим за Украину в боевых действиях в Запорожской области воином Алексеем Вациком.

Чин похорон возглавил благочинный Маневицкого округа протоиерей Тарасий Огородник и духовенство благочиния. В епархии выражают искренние соболезнования супруге с сыном и всем родным Алексея.

В Свято-Троицком храме села Тоболы протоиерей Виктор Пащук отпел погибшего воина Василия Величко, погибшего во время боев на Николаевщине.

Священники Черновицко-Буковинской епархии УПЦ в селе Редковцы Новоселицкого благочиния отпели защитника Родины, Евгения Пронина.

Отпевание воина возглавил секретарь епархии архимандрит Никита (Сторожук) в храме в честь Успения Пресвятой Богородицы.

Епархия выражает соболезнование семье героя, и просит всех молиться за упокой его души.

Источник: Inpress.ua
отпевание, УПЦ, воины
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