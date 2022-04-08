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Киевские духовные школы УПЦ отправили более 2 тонн гуманитарной помощи жителям Кролевца

08.04.2022 / 14:35
Киевские духовные школы УПЦ отправили более 2 тонн гуманитарной помощи жителям Кролевца
Источник: Центр информации УПЦ
В Кролевец отправили более 700 кг овощей крупы, макароны, растительное масло, средства гигиены, а также дизельное топливо

Киевская духовная академия и семинария вместе с благотворителями передали еду, вещи и лекарства для жителей освобожденного Кролевца на Сумщине.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на kdais.kiev.ua, к сбору гуманитарной помощи присоединились прихожане Академического Свято-Воскресенского храма памяти погибших и ветеранов Афганистана УПЦ, Союз ветеранов Афганистана Деснянского района Киева и Волынская областная клиническая больница..

В Кролевец отправили более 700 кг овощей крупы, макароны, растительное масло, средства гигиены, а также дизельное топливо. Кроме того, большое количество противовоспалительных и противовирусных лекарств, бинтов, пластырей, дезинсекторов.

Гуманитарную помощь сопроводил настоятель Академического Афганского храма, первый проректор КДАиС протоиерей Сергей Ющик, который передал груз главе семейного отдела Конотопской епархии УПЦ, настоятелю Рождество-Богородичного храма в Кролевеце протоиерею Алексею Бекетову.

 

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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