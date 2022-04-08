В епархиях УПЦ простились с погибшими защитниками Украины

Священники Украинской Православной Церкви провели в последний путь Защитников Украины и волонтеров.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, в Волынской епархии отпели Защитника Украины Владислава Онищука, погибшего в Николаевской области, защищая Украину от российской агрессии.

В Нежинской епархии настоятель Воскресенского храма Батурина протоиерей Олег Юрженко в сослужении протоиерея Александра Головченко совершил чин отпевания воина территориальной обороны Конотопа Алексея Журавля.

Похоронили погибшего Защитника Родины на кладбище в селе Митченки Нежинского района.

Также в Нежинской епархии отпели ветерана войны в Афганистане Александра Бугая, который взял на себя волонтерское служение и погиб в городе Гостомель Киевской области, помогая пострадавшим от военной агрессии.

Чин отпевания в Казанском храме села Пески Нежинского района совершил благочинный Бахмачского округа протоиерей Виктор Воробей в сослужении духовенства благочиния.

Духовенство Одесской епархии провело в последний путь пятерых Защитников Украины: воина Сергея Шамута – в селе Красноселка; воина Кирилла Обеременко – в селе Первомайское, Одесского района, воинов Александра Ткачева, Игоря Демченко и Станислава Рубана – в селе Черноморское, Одесского района.

На Буковине священники УПЦ совершили чин похорон воина Михаила Настащука, отдавшего свою жизнь в борьбе против российской агрессии.

Отпевание в Свято-Михайловском храме села Ставчане Кицманского благочиния возглавил секретарь Черновицкой епархии архимандрит Никита.

Вечная память всем погибшим Защитникам Украины.